100 Jahre Bau AG in Kaiserslautern

Die Bau AG in Kaiserslautern feiert Jubiläum. Vor genau 100 Jahren, am 6. Juli 1921, wurde die Wohnungsbaugesellschaft gegründet. Mit mehr als 5.000 Wohnungen ist die Bau AG der größte Vermieter der Stadt.

Im Hussong-Bau an der Fischerstraße in Kaiserslautern hat die Bau AG auch ihren Sitz. Bau AG Bild in Detailansicht öffnen Mit über 5.000 Wohnungen ist die Bau AG der größte Vermieter in Kaiserslautern. Hier sind Häuser der Bau AG auf dem Bännjerück zu sehen. Bau AG Bild in Detailansicht öffnen Eigentlich wollte die Bau AG ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem großen Mieterfest feiern. Wegen der Corona-Pandemie wurde es in den Herbst verschoben. Bau AG Bild in Detailansicht öffnen Die Bau AG ist aber nicht nur Vermieterin, sondern auch Bewahrerin architektonischer Schätze des Stadtbaumeisters Hermann Hussong - wie hier des "Grünen Blocks" ... Bau AG Bild in Detailansicht öffnen ... oder auch des sogenannten "Rundbaus". Bau AG Bild in Detailansicht öffnen

Alle Mieter sollen sich wohlfühlen, egal ob sie jung sind oder älter, sagt Bau AG-Vorstand Thomas Bauer. Die Wohnungsbaugesellschaft will vor allem dafür sorgen, dass Menschen ein Dach über dem Kopf bekommen, die sich keine teure Wohnung leisten können.

"In den ganzen 100 Jahren war es immer unsere Aufgabe, Wohnungen bereitzustellen für breite Schichten der Bevölkerung. Speziell auch für die, die nicht den ganz großen Geldbeutel haben", sagt Bauer. Das galt speziell zu Zeiten der Wohnungsnot nach den Weltkriegen. Aber auch heute sei es nicht einfach, eine günstige Wohnung in Kaiserslautern zu bekommen.

Knallbunt wie vor 100 Jahren

Viele der Mietshäuser der Bau AG stehen unter Denkmalschutz. Besonders beeindruckend sind die, die der Architekt Hermann Hussong in den 1920er Jahren in kräftig strahlenden Farben entworfen hat - quittengelb, pflaumenblau, apfelgrün. Auch heute sind viele Häuser in den Originalfarben neu gestrichen - und beeindrucken immer noch durch ihre außergewöhnlichen Formen. Vorstand Thomas Bauer spricht von architektonischen Meisterleistungen.

Rücksicht auf Behinderte und Senioren

In die alten Gebäude wurde ganz neue, energiesparende Technik und moderner Wohnkomfort eingebaut. Dadurch können auch alte und behinderte Menschen hier eine geeignete Wohnung finden, in der sie lange bleiben können. "Wir haben teilweise Wohnungen, die sind vor 50 Jahren gebaut worden, da sind noch die ersten Mieter drin", erzählt Thomas Bauer.

Überhaupt zählen viele ältere Menschen zu den Mietern der Bau AG - 13 Prozent sind älter als 80 Jahre. Deshalb hat die Wohnungsbaugesellschaft ihre Wohnungen in den vergangenen Jahren auch altersgerecht und seniorenfreundlich umgestaltet. Ziel sei es, dass die älteren Menschen so lange wie möglich in ihren Wohnungen bleiben können.

NILS – Wohnen im Quartier

Ein weiteres Projekt, das dabei helfen soll: Die Nachbarschaftshilfe mit dem Namen NILS. Die Abkürzung steht für "nachbarschaftliches, inklusives, lebenswertes, selbstbestimmtes Wohnen im Quartier", erklärt Thomas Bauer. "Da haben wir eine ganz gemischte Struktur: Ältere Menschen, aber auch jüngere, Familien, Singles. Wir wollen auf diese Weise ein bisschen das Dorfleben in die Stadt zurückbringen. Wo der Nachbar nach dem Nachbarn schaut, wo man sich gegenseitig hilft und unterstützt."

Für alles, wo die Nachbarschaftshilfe nicht mehr ausreicht, ist ein Pflegedienst im Haus. Es gibt Gemeinschaftsräume, wo die Menschen sich treffen können. Das Angebot werde stark angenommen, sagt Thomas Bauer.

"Wer hier einsam ist, ist selber Schuld"

Annemarie Neu lebt mit ihrem Mann seit rund 45 Jahren in einer Wohnung der Bau AG. Das Paar schätzt den Zusammenhalt unter den Nachbarn sehr. "Wir haben uns immer wohl gefühlt, gut aufgehoben", sagt sie "Auch wenn man irgendwann mal was hat, man hat nie das Gefühl, man ist allein gelassen."

Annemarie Neu ist 81 Jahre alt. Sie kennt viele, die in ihrem Alter in einem Senioren- oder Pflegeheim leben. Sie dagegen genießt es, auch im Alter noch aktiv zu sein, dank der Angebote der Bau AG im Projekt NILS: "Man findet immer irgendjemanden, der dieselbe Wellenlänge hat. Wer hier einsam ist, der ist selbst schuld."

Mieteinnahmen fließen zum Großteil in die Gebäude zurück

Damit das alles auch bezahlbar bleibt, hat die Bau AG ein einfaches Finanzierungskonzept. Sie will keine große Rendite erzielen, sondern das verdiente Geld wird wieder in die Sanierung und Instandhaltung der Wohngebäude gesteckt. Rund 60 Prozent der Mieteinnahmen werden auf diese Weise wieder re-investiert, erklärt Bau AG-Vorstand Thomas Bauer.

Der 100. Geburtstag der Bau AG am 6. Juli hätte eigentlich mit einem großen Mieterfest gefeiert werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste das jedoch verschoben werden und findet nun am 11. September im Fischerpark in Kaiserslautern statt.