"Barbarossaland" Kaiserslautern soll am 8. Oktober eröffnen

Der mobile Freizeitpark "Barbarossaland" wird auch in diesem Jahr die abgesagte Oktoberkerwe in Kaiserslautern ersetzen. Die Stadt hat den Plänen der Schausteller zugestimmt.

Das Aufatmen beim Schaustellerverband in Kaiserslautern dürfte groß gewesen sein: Das "Barbarossaland" darf auch in diesem Jahr stattfinden. Immerhin. Eine Sprecherin des Verbandes bestätigte, dass der mobile Freizeitpark die erneut wegen der Corona-Pandemie abgesagte Oktoberkerwe ersetzen soll. Die Stadtverwaltung hat dem "Barbarossaland" nun die Hälfte des Messeplatzes in Kaiserslautern zugesagt.

"Barbarossaland" ersetzt Oktoberkerwe

Dort werden ab dem 8. Oktober unter anderem ein Riesenrad, eine XXL-Schaukel und ein gläserner Irrgarten auf die Besucher warten. Um die Coronaregeln einzuhalten, soll ein Sicherheitsdienst die Einlasskontrollen übernehmen. Außerdem werde es ein Testzentrum auf dem Messeplatz geben, damit sich die Besucher vor Ort auf Corona testen lassen können. Zusätzlich müssen alle Besucher ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das "Barbarossaland" hat dann bis zum 24. Oktober geöffnet.