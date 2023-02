Züge zwischen Kaiserslautern und Neustadt fallen aus

per Mail teilen

Am Wochenende müssen sich Bahnfahrer auf Behinderungen einstellen - zwischen Kaiserslautern und Neustadt werden nachts keine S-Bahnen fahren. Grund sind Bauarbeiten.

Wie der "Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd" mitteilt, muss zwischen den Bahnhöfen Weidenthal und Hochspeyer-Ost eine Felswand saniert werden. Außerdem wird dort eine Stützwand erneuert.

Deshalb fallen von Freitag bis einschließlich Montag alle S-Bahnen aus, die zwischen 22.15 Uhr und 4.30 Uhr auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Neustadt verkehren. Außerdem entfällt die Regionalbahn RE1 mit der planmäßigen Abfahrt in Mannheim am Samstag um 22.39 Uhr.

Busse im Ersatzverkehr zwischen Kaiserslautern und Neustadt

Die Bahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Weil diese länger unterwegs sind als die Züge, fahren die Busse teilweise rund eine halbe Stunde früher ab als die planmäßigen Züge - oder sie kommen später in den Hauptbahnhöfen Kaiserslautern und Neustadt an. Außerdem liegen die Haltestellen auf der Strecke nicht immer an den Bahnhöfen. Die geänderten Fahrpläne hat die Bahn auf einer Internetseite veröffentlicht.