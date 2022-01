Bäume in Stadtmitte von Kaiserslautern gefällt

per Mail teilen

Viele Menschen in der Kaiserslauterer Innenstadt trauten am Donnerstag ihren Augen nicht - dort wurden mehrere Bäume gefällt. Hintergrund ist die Umgestaltung der Stadtmitte.

Insgesamt wurden sieben Bäume rund um die Tourist-Information gefällt. Sie mussten nach Angaben eines Sprechers der Stadt weichen, damit dort unter anderem eine Wartehalle für Fahrgäste der Busse entstehen kann. Im Zuge der Umbauarbeiten sollen nach Angaben des Sprechers aber 19 neue Bäume gepflanzt werden.

Demnächst Grünfläche am Fackelbrunnen

Außerdem soll in der Nähe des Fackelbrunnens in nächsten Schritten eine Grünfläche mit Sitzmöglichkeiten und Sitzstufen an der Stadtplatane entstehen. Die eigentlichen Bauarbeiten für die Neugestaltung der Innenstadt beginnen voraussichtlich im April. Die Umgestaltung hatte der Stadtrat im August 2019 beschlossen.