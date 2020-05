Unbekannte haben mehrfach in der West- und Nordpfalz Autos aufgebrochen und mit rohen Eiern beschmiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Innenräume der Autos wurden mit rohen Eiern beschmutzt. Polizeiinspektion Kaiserslautern

Seit Anfang des Monats wurden in Stadt und Kreis Kaiserslautern und im Donnersbergkreis immer wieder Autos aufgebrochen und dann die Innenräume mit rohen Eiern verdreckt. Am vergangenen Wochenende zum Beispiel in Mehlingen und in Baalborn. Die Polizei schätzt in diesen Fällen den Schaden auf rund 1.500 Euro. Insgesamt sind der Polizei bisher seit Anfang Mai sechs solcher Fälle bekannt.

Haus in Erlenbach mehrfach beschmutzt

Im Kaiserslauterer Stadtteil Erlenbach haben Unbekannte Samstagmorgen gegen ein Uhr Eier gegen ein Haus und ein Auto geworfen. Ein Anwohner entdeckte drei Männer, die dann aber flüchten konnten. Dieses Haus wurde nach Angaben der Polizei seit März acht Mal mit Eiern beworfen.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen den Verschmutzungen nicht aus. Deshalb sucht sie nun nach Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0631 369 2150 entgegen.