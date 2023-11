Autofahrer unter Drogen landet in Kaiserslautern im Zaun

Unter Drogen hat ein Autofahrer am Donnerstagabend in Kaiserslautern einen spektakulären Unfall versursacht: Er landete in einem Maschendrahtzaun und hing eine Mauer herunter.

Wie die Polizei mitteilt, konnte sich der 23-Jährige im Stadtteil Hohenecken unverletzt aus seinem Auto befreien. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann am späten Donnerstagabend auf der Landolfstraße in Richtung B 270 vermutlich zu schnell unterwegs. Auf der nassen Straße habe er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in dem Zaun einer Kirche gelandet. Urintest bestätigt Verdacht der Polizei in Kaiserslautern Der Maschendrahtzaun habe die Fahrt gestoppt. Das Auto hing an einer Mauer herab. Zuvor habe der Wagen noch ein anderes Auto gestreift, das auf einem Parkplatz stand. Die Polizisten stellten bei dem Autofahrer "drogentypische Auffälligkeiten" fest. Bei einem Urintest habe sich der Verdacht bestätigt. Dem Mann wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Diese werde nun ausgewertet. Laut Polizei muss sich der 23-Jährige sowohl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Drogeneinfluss, als auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.