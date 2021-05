Ein Autofahrer war auf der A6 in einen heftigen Unfall verwickelt. Wie die Polizei mitteilt, war dem Mann während der Fahrt der linke Hinterreifen geplatzt. Kurz hinter der Ausfahrt Enkenbach-Alsenborn habe er daraufhin die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Nach Polizeiangaben wurde der Autofahrer dabei leicht verletzt. An seinem Fahrzeug sei ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Die A6 war während der Bergungsarbeiten in Richtung Saarbrücken teilweise gesperrt.