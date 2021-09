34.000 Euro Schaden: Autos in Kaiserslautern mit Graffiti besprüht

per Mail teilen

In Kaiserslautern sind am Wochenende mehrere Autos mit Farbe besprüht oder beschädigt worden. Die Polizei geht von einem enormen Sachschaden aus.

Mindestens acht Autos seien von den Unbekannten in der Stiftswaldstraße in Kaiserslautern mit silberner Farbe besprüht worden. Die Polizei berichtet, dass die Täter die Farbe auf die Türen, Motorhauben, den Kofferraum oder das Dach der Fahrzeuge verteilt hatten. An einem Auto hätten sie außerdem einen Rückspiegel abgerissen und den Lack zerkratzt. Nach Angaben der Polizei soll der Schaden bei rund 34.000 Euro liegen.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Fall mit einer Reihe weiterer Sachbeschädigungen in der Ebertstraße in Kaiserslautern zusammenhängt, die parallel zur Stiftswaldstraße verläuft. Dort waren in derselben Nacht vier Autos zerkratzt worden, wobei Zeugen einen 20-jährigen blonden Mann beobachtet hatten. Als sie ihn ansprachen, sei der Verdächtige geflüchtet. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise, um die Vandalismus-Fälle aufklären zu können.