Legende des FCK: Ausstellung über Horst Eckel in Kaiserslautern

FCK-Legende Horst Eckel wäre im Februar 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund wird es im kommenden Monat in Kaiserslautern eine Ausstellung über den berühmten Fußballer geben.

"Horst Eckel - Windhund, Mensch und Weltmeister" - unter diesem Titel plant die Pfalzbibliothek in Kaiserslautern ab 8. Februar eine Ausstellung über den früheren Spieler des 1. FC Kaiserslautern. An genau diesem Tag wäre Eckel 90 Jahre alt geworden. Der ehemalige Fußball-Weltmeister war am 3. Dezember vergangenen Jahres gestorben.

Die Ausstellung über Horst Eckel war zwischen 2019 und 2021 bereits im Pfälzischen Sportmuseum Hauenstein zu sehen. Jetzt kommt sie nach Kaiserslautern, sie soll an den ehemaligen Weltmeister von 1954 erinnern. Der Eintritt ist frei.

Horst Eckel (rechts) zusammen mit Fritz Walter (links) nach dem Sieg über Ungarn im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Eckel-Ausstellung wird im Internet eröffnet

Die Ausstellung über Horst Eckel wird vom 8. Februar bis 8. April in der Pfalzbibliothek Kaiserslautern zu sehen sein. Eröffnet werden soll sie mit einer Veranstaltung im Internet. Dazu wird es nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz einen Livestream geben.

Unter anderem wird die Tochter von Horst Eckel dabei sein und über ihren verstorbenen Vater sprechen. Außerdem soll Markus Merk, Ex-Schiedsrichter und Vorstand der Horst-Eckel-Stiftung, von persönlichen Erinnerungen über Horst Eckel erzählen.