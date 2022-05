Intime Einblicke: Ausstellung "DRP backstage" in Kaiserslautern

Es sind Augenblicke im Leben der Musiker, die sonst niemand zu sehen bekommt: Die Ausstellung "DRP backstage" nimmt die Besucher ab sofort mit hinter die Kulissen eines der namhaftesten Orchester in Europa.

Die Ausstellung "DRP backstage" wird am Freitagabend eröffnet. Stephan Böhnlein, Fotograf und Musiker der Deutschen Radio Philharmonie (DRP), nimmt die Besucherinnen und Besucher mit hinter die Kulissen eines Orchesters, das zu den Spitzenensembles in ganz Europa zählt und bereits weltweit für seine Auftritte unterwegs war.

Fotograf zeigt intime Einblicke hinter die Kulissen der DRP

Die Fotos dokumentieren die intimen Momente hinter der Bühne, die sonst nur den Musikerinnen und Musikern gehören, wie beispielsweise der Weg zwischen Tourbus, Garderobe und Bühnenaufzug. Böhnlein hat auch die gespannten, schier endlosen Momente festgehalten, bevor die Bühne hell erleuchtet wird und das Konzert beginnt.

Ausstellung in der Fruchthalle als Kooperation zwischen Stadt und SR

Es sind überraschende und interessante Einblicke in den Orchesteralltag. Die Ausstellung ist Teil einer Kooperation zwischen dem Saarländischen Rundfunk und dem Referat Kultur der Stadt Kaiserslautern. Sie kann während der normalen Öffnungszeiten der Fruchthalle besichtigt werden.

Fotos können zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden

Die Fruchthalle hat jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet, Mittwoch von 9 bis 16 Uhr und jeden Freitag von 9 bis 13 Uhr. Am Wochenende ist die Fruchthalle geschlossen. Außerdem können Konzertbesucherinnen und -besucher die Ausstellung vor jedem Konzert der Stadt und in deren Pausen anschauen. Der Eintritt zu "DRP backstage" ist frei. In der Fruchthalle gilt weiterhin die 3G-Regel. Die Ausstellung ist bis zum 12. Juni in Kaiserslautern zu sehen.