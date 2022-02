Ausbau der A6 bei Kaiserslautern verzögert sich

Der Ausbau der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und -West wird sich bis Ende März oder Anfang April verzögern.

Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mit. Grund dafür seien Verzögerungen in der Planung für die Abschlussarbeiten an der Schilderbrücke über der A6. Die soll zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und -West über alle sechs Spuren angebracht werden. Die Bauarbeiten würden zwei Wochen andauern, so ein Sprecher des LBM. Die Autobahn müsse dafür an einem Wochenende Ende März oder Anfang April gesperrt werden.

Baustelle auf A6: Verkehr wird durch Kaiserslautern geleitet

Nach Angaben des LBM sollen Autofahrer währenddessen durch die Kaiserslauterer Innenstadt umgeleitet werden. Wenn die Schilderbrücke aufgebaut ist, wäre der rund 120 Millionen Euro teure Ausbau der A6 bei Kaiserslautern damit nach elf Jahren beendet.