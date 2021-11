per Mail teilen

Die Kunstaktion „Ein Bernhard für die Pfalz“ hat ihren Höhepunkt erreicht. Vor der Pfalzgalerie in Kaiserslautern steht jetzt die Stahlplastik "Aufragende" von Franz Bernhard.

Die "Aufragende" beeindruckt durch den Gegensatz von schwerem Stahl und schwebender Balance SWR

Dank der großzügigen Spenden vieler Künstler, Künstlerinnen sowie Kunstfreundinnen und Kunstfreunden ist es dem Museum gelungen, die große Außenplastik zu kaufen. Das Werk mit dem Titel „Die Aufragende“ wurde am Sonntag, 28.11. offziell enthüllt. Für die Kunsthistorikerin Annette Reich vom Museum Pfalzgalerie war das ein ganz besonderer Moment:

„Man kann, wenn man davorsteht, das so empfinden, dass sie wie eine dreidimensionale Linie aus Stahl nach oben mit einem Schwung aufragt und sich dadurch vor der Museumsfassade abzeichnet. Diese Bewegung nach oben hat etwas von einem Hoffnungszeichen, diese Dynamik, und das können wir ja in unserer heutigen Zeit ganz gut gebrauchen. Und ich denke, vielleicht könnte sie auch zu einem Wahrzeichen werden, weil sie mit der Architektur eine schöne Verbindung eingeht.“

"Aufragende" als Wahrzeichen?

Franz Bernhards große Stahlplastik als künstlerisches Wahrzeichen der Stadt, das würde auch deshalb gut passen, weil sehr viele Menschen dazu beigetragen haben, dass das Kunstwerk nun in Kaiserslautern aufgestellt werden konnte. Künstlerinnen und Künstler haben eigene Werke gespendet, deren Verkaufserlöse in den Spendentopf geflossen sind. Der Kunstliebhaber Klaus Wöchler hat im Rahmen dieser Aktion gleich zwei Kunstwerke gekauft. „Ich habe von Barbara Klemm ein Bild erworben und ich habe eine kleine Plastik von Robert Schad. Die stehen jetzt bei uns zuhause und ich freu mich an denen, weil ich weiß, dass ich damit auch ein ganz besonderes Werk unterstützt habe.“

Kunstverkauf als Spende von Kunstschaffenden

Bildhauer Robert Schad war es eine Ehre, seine Kunstwerke zugunsten der Franz-Bernhard-Plastik zu verkaufen. Er hat den Künstler vor seinem Tod 2013 noch persönlich kennengelernt.

„Franz Bernhard in Jockgrim steht ja für die Pfalz und am beeindruckendsten an Franz Bernhard ist ja nicht nur seine Kunst, sondern auch er als Mensch. Und die Verbindung von beiden, das ist so bodenständig und geerdet, das gehört zu unserer Landschaft hier, das gehört zur Pfalz.“

Franz Bernhard - ein international bekannter Künstler

Auch wenn Franz Bernhard mit der Pfalz verwurzelt ist, seine kunsthistorische Bedeutung weist weit über die Region hinaus. Seit den 60er Jahren hat der Bildhauer seine Formensprache immer mehr reduziert und verdichtet und sich damit international einen Namen gemacht, erklärt Annette Reich vom Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern. „Franz Bernhards Plastiken leben von Ambivalenzen. Kennzeichnend sind einerseits eine gestische Offenheit und eine kompakte Geschlossenheit. Dann gibt es einen strengen und einen spielerischen Umgang. Es gibt dieses Balancieren, also eine Schwere, die seine Skulpturen auszeichnet, und auf der anderen Seite dieses aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man so möchte.“

Die Stahlplastik von Franz Bernhard steht prominent vor der Fassade der Pfalzgalerie SWR

Im Lauf der Jahre entfernte sich Franz Bernhard immer mehr vom Figürlichen und setzte damit einen wichtigen Impuls für die dreidimensionale Kunst. Inhaltlich blieb der Künstler aber ganz nah an dem, was seiner Meinung nach menschliches Leben, Geist und Körper ausmacht. Er wollte mit seiner Kunst das Wesen des Menschen sichtbar machen. „Es ist diese Abstraktion und Reduktion insgesamt, die dann das Menschenbild prägen und auch den Menschen, das in seinem Nicht-Natur-Abbild, sondern - wie Bernhard es nennt – als anthropomorphes Zeichen weitere Folgen hatte.“

Außergewöhnliche Spendenaktion

Manfred Geis, der Vorsitzende des Ausschusses für Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde des Bezirkstags Pfalz und Wolfgang Thomeczek, Leiter des KunstKabinetts Tiefenthal hatten die Idee, die Stahlplastik „Die Aufragende“ von Franz Bernhard mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger für die Pfalzgalerie zu finanzieren und auf diese Weise 55.000 Euro zusammenbekommen. Sie haben damit nicht nur dem Künstler an prominenter Stelle ein Denkmal gesetzt, sondern auch die Möglichkeit geschaffen, dass Kunstinteressierte sich mit dem Kunstwerk identifizieren und ihm damit neben dem künstlerischen Wert auch einen dauerhaften persönlichen Bezug verleihen.