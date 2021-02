Der Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns AstraZeneca hat auch in der Westpfalz ein Akzeptanzproblem. Hier sind die Zahlen der Erstimpfungen teilweise eingebrochen.

Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes sind zum Beispiel in Zweibrücken alleine am Dienstag 15 von insgesamt 73 Impfterminen abgesagt worden. Das ist rund ein Fünftel aller Termine an diesem Tag. Ähnlich sieht es in den Impfzentren in Pirmasens und Kirchheimbolanden aus. Die Skepsis gegenüber dem Wirkstoff sei deutlich zu spüren, hieß es von den Gesundheitsämtern. Im Impfzentrum Kaiserslautern dagegen sei der Impfstart mit AstraZeneca problemlos angelaufen.

Akzeptanz steigt in der Westpfalz an

Nach Angaben der Kreisverwaltung Südwestpfalz steigt die Akzeptanz des Wirkstoffs aber langsam an. Anfang der Woche gab es in Pirmasens noch 30 Absagen, am Mittwoch waren es nur noch fünf. Das liege unter anderem an der kontinuierlichen Aufklärung der Ärzte. Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca wird seit dieser Woche in den westpfälzischen Impfzentren verabreicht.

"Husten oder nix"

Die Skepsis beruht darauf, dass der Impfstoff eine Wirksamkeit von rund 70 Prozent besitzt - deutlich niedriger als andere Impfstoffe. Das bedeute, dass 70 Prozent der Geimpften nicht an Corona erkrankten, sagte der Zweibrücker Arzt Christoph Gensch. Allerdings seien die restlichen 30 Prozent nicht schutzlos, die Krankheit habe bei ihnen einen leichteren Verlauf als ohne Impfung. "Salopp gesagt: Entweder man bekommt nichts oder einen Husten", sagte Gensch.