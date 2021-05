Das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum, ASZ, in Kaiserslautern bietet ab heute Nachmittag zusammen mit den Maltesern kostenlose Corona-Tests für Bewohner des Astern- und Geranienwegs an. Gerade weil die Wohnverhältnisse in dem sozialen Brennpunkt sehr beengt seien und die Sanitäranlagen von vielen Menschen gemeinschaftlich genutzt werden, sei es wichtig, speziell dort zu testen, sagt die Organisatorin des ASZ. Auch wolle man den Bewohnern Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen. Mit den ausgestellten Bescheinigungen können die Anwohner dann beispielsweise zum Friseur gehen. Die Tests sollen ab jetzt jeden Freitag auf dem Spielplatzgelände im Asternweg angeboten werden.