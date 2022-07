Der Arbeiter-Samariter-Bund will am Samstag auf seiner Landeskonferenz in Kaiserslautern darüber diskutieren, wie man sich besser auf Notsituationen vorbereiten und mit ihnen umgehen kann. Hintergrund ist die Flutkatastrophe im Ahrtal. Der Landesvorsitzende des ASB sagte, man habe aufgrund der Flutkatastrophe festgestellt, dass einige Dinge anders angepackt werden müssten. Der Schutz und die Unterstützung der Bevölkerung bei Katastrophen müsse wieder mehr im Vordergrund stehen und schneller umgesetzt werden. Dabei gelte es, viele Dinge zu beachten. Als Beispiel nannte er die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen im Katastrophenfall. Dafür reichten einfache Feldbetten nicht aus. Der ASB halte mittlerweile 200 mobile Pflegebetten bereit. Nach Angaben des Landesvorstands fehlt den Organisationen zum Teil die Grundausstattung wie zum Beispiel Fahrzeuge. Er sieht das Land in der Verantwortung, in die Ausstattung der Helfer zu investieren und die regionale Gefahrenabwehr so sicherzustellen.