Jeder fünfte Westpfälzer lebt nach Angaben des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Armut. Das geht aus dem aktuellen Armutsbericht hervor.

Vor zehn Jahren sei noch knapp jeder siebte Westpfälzer von Armut betroffen gewesen. Wer in Deutschland als Alleinstehender weniger als 1.035 Euro netto pro Monat verdient, gilt nach Angaben des Wohlfahrtsverbands als arm.

Schlechte Entwicklung in der Pfalz

Auch die Armutsquote in der Pfalz hat sich laut Verband ausgesprochen schlecht entwickelt. 2008 sei sie noch die Region mit den wenigsten armen Menschen in Rheinland-Pfalz gewesen. 2018 jedoch bereits die Region mit dem zweithöchsten Wert. Die Pfalz gehöre demnach zu den Regionen in Deutschland mit dem stärksten Armutswachstum in den vergangenen zehn Jahren. Gründe für diese Entwicklung nennt der Bericht nicht.

Masterplan zur Armutsvermeidung gefordert

Bundesweit sei die Armutsquote im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken, der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert von der Bundesregierung trotzdem einen Masterplan zur Armutsvermeidung – unter anderem einen höheren Mindestlohn, mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger und die Einführung einer Kindergrundsicherung.

Viele Menschen nutzen die Tafeln

Dass viele Menschen im Land in Armut leben, bestätigen auch neueste Zahlen des rheinland-pfälzischen Verbands der Tafeln. Demnach nutzen fast 54.000 Menschen das Angebot der Tafeln, die meisten von ihnen wöchentlich. Die Zahl der Tafeln ist in den vergangenen 20 Jahren laut Verband kontinuierlich gestiegen.