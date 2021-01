per Mail teilen

Der Arbeitsmarkt in der Westpfalz hat sich zu Jahresbeginn unverändert stabil gezeigt. Die Zahl der Arbeitslosen sei zwar gestiegen, doch das sei für die Jahreszeit üblich, heißt es von der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens. Peter Weißler, der Leiter der Agentur sagte, viele Arbeitsverträge seien zum Jahresende ausgelaufen und Beschäftigte in der Baubranche meldeten sich oft über Winter arbeitslos. Dank des Kurzarbeitergeldes schafften es die Unternehmen jedoch häufig, Kündigungen zu vermeiden. Die Agentur für Arbeit zählte im Januar in den Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken, den Landkreisen Kaiserslautern, Kusel, Südwestpfalz und im Donnersbergkreis insgesamt etwas mehr als 19.000 arbeitslose Frauen und Männer. Das waren 7,3 Prozentpunkte mehr als noch im Dezember und 11,5 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im Januar bei 6,7 Prozent.