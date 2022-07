per Mail teilen

In der Westpfalz ist die Zahl der Arbeitslosen im Juni leicht angestiegen. Die Arbeitsagentur führt das darauf zurück, dass seit dem vergangenen Monat verstärkt Flüchtlinge aus der Ukraine von den Jobcentern betreut werden. Ohne diesen Effekt hätte sich die Zahl der Arbeitslosen laut Agentur kaum verändert. Die Arbeitslosenquote liegt in der Westpfalz bei 5,8 Prozent, das ist ein Plus von 0,4 gegenüber dem Mai.