Darum verzichten viele Apotheken in der Pfalz auf die Impfung gegen Corona

Ab Dienstag ist es auch in der Pfalz möglich, sich in einer Apotheke gegen Corona impfen zu lassen. Zahlreiche Apotheken verzichten jedoch auf das Angebot. Aus unterschiedlichen Gründen.

Theoretisch ist das neue Angebot ganz einfach: Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, kann das ab sofort auch in einer Apotheke tun. In der Regen ist es notwendig, vorab einen Termin zu vereinbaren. Manche Apotheken bieten allerdings auch eine Impfung ohne Termin an. Allerdings ist es gar nicht so einfach, eine Apotheke zu finden, die bei dem neuen Modell mitmacht.

Viele Apotheken in der Pfalz wollen nicht impfen

Eine SWR-Umfrage unter mehrere Apotheken in und um Kaiserslautern ergab: Es gibt unterschiedliche Gründe, die dagegen sprechen, eine Impfung gegen Corona anzubieten. Einer davon ist schlichtweg ein logistisches Problem: Viele Apotheken haben einfach zu wenig Platz, um Menschen in ihren Räumen zu impfen.

Kaum Mitarbeiter haben an Impf-Kursen teilnehmen können

Um die Impfung in der eigenen Apotheke anbieten zu können, müssen die Mitarbeiter auch vorher einen Kurs belegen, um zu wissen, wie die Spritze mit dem Corona-Impfstoff richtig verabreicht wird. Bislang konnten jedoch erst rund 1.000 Personen in Rheinland-Pfalz an den Impf-Kursen teilnehmen. Die neuen Kurse starten erst jetzt.

Personallage wegen Krankheit ohnehin schwierig

Schwierig sei auch die derzeitige Personallage in den Apotheken. Viele Mitarbeiter seien selbst erkrankt. Das zusätzliche Angebot wäre für die betroffenen Apotheken gar nicht zu stemmen. Einige Apotheken lehnen das Angebot auch komplett ab, weil sie nicht in Konkurrenz zu Ärzten und Impfzentren treten wollen. "Wie beliefern lieber weiter die Impfteams und Ärzte mit dem Impfstoff", so ein Apotheker aus Zweibrücken.

Infos zu den teilnehmenden Apotheken soll es demnächst auf der Website des Deutschen Apothekerverbands geben.