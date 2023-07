Randale von Rap-Musikern in Kaiserslautern - weitere Anzeigen

per Mail teilen

Mitte Juni hatte es im "Hotel Alcatraz" in Kaiserslautern im Rahmen einer Rap-Veranstaltung Randale gegeben. Jetzt droht den Beteiligten weiteres Ungemach.

Einige der am Einsatz beteiligten Polizisten hätten Anzeigen erstattet, wie eine Polizeisprecherin sagte - unter anderem wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte. Sie waren bei dem Einsatz gefilmt worden und das Material wurde dann im Internet veröffentlicht. Zurzeit würden die Aufnahmen gesichtet, es seien viele Videos ins Netz gestellt worden. Außerdem wird gegen einige Mitglieder der Gruppe wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie Landfriedensbruchs ermittelt.

Rap-Musiker randalieren in Hotel in Kaiserslautern

Mitte Juni wollte eine Event-Agentur im "Hotel Alcatraz" in Kaiserslautern eine Video-Casting-Show mit Rap-Musikern drehen. Der Hotelbetreiber sagte, die anderen Hotelgäste hätten sich durch die Teilnehmer an der Show gestört gefühlt. Die Rede ist unter anderem von nächtlichen Ruhestörungen, herausgerissenen Waschbecken, einer aufgebrochenen Tür und Schäden am Aufzug.

Der Hotelbetreiber kündigte den Vertrag mit der Agentur, einige der Teilnehmer an der Show weigerten sich aber zu gehen. Als die Polizei am Hotel eintraf, seien einige Mitglieder der Gruppe auf Streifenwagen geklettert und hätten die Beamten beleidigt. Erst als Verstärkung eintraf, bekam die Polizei die Situation unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.