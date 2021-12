Wegen Corona: Ansturm auf Sparkasse in Kaiserslautern

Wer am Stiftsplatz in Kaiserslautern vorbeikommt, traut seinen Augen kaum: Vor der Sparkasse bilden sich teils extrem lange Warteschlangen. Das sagt die Bank dazu.

In den Sozialen Netzwerken machen dieser Tage viele Kunden ihrem Ärger Luft. Die Sparkasse Kaiserslautern hatte am 6. Dezember mehrere kleinere Filialen auf dem Land bis auf Weiteres geschlossen. "Aufgrund der aktuellen Entwicklungen", hieß es zur Begründung mit Verweis auf die Auswirkungen durch Corona. Die Servicestellen in der Stadt sowie die größeren Direktionen im Landkreis seien aber weiter geöffnet.

"Jetzt ballt sich alles in Kaiserslautern"

In der Folge werden die Geschäftsstellen in der Innenstadt von Kaiserslautern nahezu überrannt. Vor allem am Stiftsplatz macht sich das durch lange Schlangen bemerkbar, sehr zum Ärger vieler Bankkunden. "Dass sich in der Stadt jetzt alles ballt, kann doch nicht Sinn der Sache sein", sagt beispielsweise Jens Specht aus Trippstadt. Der Ortsbürgermeister hat seinen Unmut auf seiner privaten Facebookseite kundgetan und dafür nach eigenen Angaben viel Zustimmung geerntet. Auch in Trippstadt wurde die Sparkasse geschlossen.

Schließung Sparkassenfiliale Trippstadt!!!! Beitrag zur „Kundenfreundlichkeit der Sparkasse Kaiserslautern“ Als...Posted by Jens Specht on Monday, December 13, 2021

Viele Mitarbeiter der Sparkasse sind wegen Corona krank oder in Quarantäne

Sparkassen-Sprecher Michael Pfleger erklärt auf Anfrage: "Wir sind uns des aktuellen Problems sehr bewusst, es geht aber leider nicht anders." Viele Mitarbeiter seien krank, in Quarantäne oder müssten wegen einer Erkältung aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben. Das noch verbliebene Personal sei deswegen auf die größeren Geschäftsstellen verteilt und die kleineren Filialen vorübergehend dicht gemacht worden.

Sicherheitsdienst hat Warteschlangen im Blick

Um das Geschehen etwa auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern zu kontrollieren, setzt die Sparkasse ihrem Sprecher zufolge inzwischen Wachleute ein. Wenn jemand unnötig in der Schlange stehe, werde derjenige vom Aufsichtspersonal auch weggeschickt. Viele Bankgeschäfte könnten auch am Telefon oder im Internet erledigt werden.

Vorerst keine Wiedereröffnung in Sicht

Wie lange die kleineren Filialen auf dem Land noch geschlossen bleiben, kann die Sparkasse derweil nicht sagen. Sprecher Michael Pfleger gibt zu verstehen: "Das können wir erst absehen, wenn sich die Krankheitslage wieder entspannt."