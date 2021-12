Noch bis Donnerstag können sich Menschen, die an Heiligabend einen Weihnachtsgottesdienst in einer Kirche in der Westpfalz besuchen möchten, dafür anmelden. Das teilten die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden mit. Viele pfälzische Gemeinden haben um Anmeldung im Vorfeld als Voraussetzung für einen Gottesdienstbesuch gebeten, darunter sind Kirchen in Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken. Mit Anmeldung gilt dennoch zusätzlich die 2G- oder 3G-Regel. Über die aktuellen Bedingungen informieren die jeweiligen Pfarrämter und die Internetseiten der Kirchen.