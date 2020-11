Immer wieder äußern Bürger Zweifel, ob die US-Streitkräfte den deutschen Behörden die richtigen Zahlen der Corona-Infizierten übermitteln. Das Gesundheitsamt des Kreises Kaiserslautern teilt diese Bedenken nicht.

Die amerikanische Gemeinde mit der US-Airbase Ramstein ist die größte außerhalb der USA. (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Sebastian Kramer/dpa

Dem SWR liegen Zahlen vor, die angeblich die offizielle Statistik der amerikanischen Behörden wiedergeben. Danach soll es zum Beispiel am 3. November im Raum Kaiserslautern 26 Amerikaner gegeben haben, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. In der Statistik des Gesundheitsamtes Kaiserslautern liegt die Zahl am gleichen Tag bei 13. Auch andere Zahlen weisen zum Teil große Abweichungen auf.

Statistik Grund für Abweichungen in den Zahlen

Das Gesundheitsamt Kaiserslautern erklärt diese Unterschiede so: Wird ein amerikanischer Soldat oder Zivilist positiv auf das Coronavirus getestet, tauche er zuerst in der amerikanischen Statistik auf und werde dann dem Amt gemeldet. Dort werde aber geschaut, wo der Amerikaner wohnt. Wohnt er in einer amerikanischen Einrichtung, werde er auch als Angehöriger der Streitkräfte geführt. Wohnt er aber zum Beispiel in Weilerbach oder Landstuhl, werde er statistisch diesen Kommunen zugerechnet. Außerdem könne es sein, dass amerikanische Fälle noch nicht am gleichen Tag in der deutschen Statistik auftauchen - die Mitarbeiter des Amtes hätten derzeit sehr viel zu tun.

Fällt ein Corona-Test bei einem Amerikaner positiv aus, müssen alle Daten den deutschen Behörden zur Verfügung gestellt werden. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Gesundheitsamt: "Gute Zusammenarbeit mit Amerikanern"

Auch die amerikanischen Behörden teilten dem SWR mit, dass sie täglich die Zahl der Neu-Infizierten an das Gesundheitsamt des Kreises Kaiserslautern melden würden - mit allen erforderlichen Unterlagen. "Unser Ziel ist, die Übertragung des Virus zu verhindern und unsere Gemeinschaft zu schützen", heißt es in einer Mitteilung des US-Flugplatzes Ramstein. Auch das Gesundheitsamt bestätigte die "gute Zusammenarbeit" mit den Amerikanern. Auf Arbeitsebene schalte man sich täglich zusammen.

Wie die Amerikaner mitteilten, würden in den Einrichtungen strenge Hygiene- und Quarantäneregeln gelten. Wer aus den USA oder anderen Risikogebieten auf dem US-Flugplatz lande und in Ramstein bleibe, müsse für 14 Tage in Quarantäne. Wer Ramstein als Zwischenstation nutze und weiter fliege, der müsse im Flughafengebäude in einen Quarantänebereich.

Barbecue ohne Abstand und Maske?

Offenbar gibt es aber auch Verstöße gegen die Corona-Regeln in den amerikanischen Einrichtungen. Nach SWR-Informationen soll eine militärische Einheit im Oktober ein Barbecue gefeiert haben - ohne Mindestabstand oder Maske. Danach gab es nach diesen Informationen aber keine positiven Corona-Fälle. Die amerikanischen Behörden wollten diesen Fall weder bestätigen noch kommentieren. Man habe Bestimmungen erlassen, um das Coronavirus einzudämmen. "Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, wenn Menschen gegen die Bestimmungen des Stützpunktes verstoßen", heißt es in der Mitteilung des US-Flugplatzes Ramstein. Welche Maßnahmen das sind, ist nicht bekannt.

Amerikanische Schulen zeitweise geschlossen

Bestätigt haben die Amerikaner dagegen SWR-Informationen, dass wegen einzelner Corona-Fälle Schulen geschlossen wurden - die Kaiserslautern High School, die Mittelschule Kaiserslautern und die Mittelschule Ramstein jeweils für einen Tag, die Ramstein Intermediate School sogar für mehrere Tage. Die Schulen seien komplett desinfiziert worden. Das Gesundheitsamt des Kreises Kaiserslautern sieht darin ein Beleg dafür, wie ernst die Amerikaner den Kampf gegen das Coronavirus nehmen. In Deutschland würden in solchen Fällen "nur" die betroffenen Schulklassen nach Hause geschickt.

Im Oktober hatte es im Kreis Kaiserslautern Aufregung gegeben, weil die amerikanischen Behörden die Fälle von Neu-Infizierten gesammelt und dann mit Verzögerung an das Gesundheitsamt gemeldet hatten. Daraufhin war der Kreis für einen Tag in die Corona-Warnstufe Rot eingestuft worden. Dieses Problem sei besprochen worden, so das Gesundheitsamt. Mittlerweile gebe es an der Zusammenarbeit nichts auszusetzen.