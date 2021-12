16-Jähriger wegen Totschlags vor Landgericht Kaiserslautern

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Kaiserslautern hat der Prozess gegen einen 16-Jährigen aus Altenglan begonnen, der seinen Stiefvater umgebracht haben soll. Die Anklage lautet auf Totschlag.

Der damals 15 Jahre alte Junge soll in der gemeinsamen Wohnung in Altenglan im Kreis Kusel seinen Stiefvater mit einem Messer angegriffen haben. Der 44-Jähriger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der Jugendliche flüchtete nach der Tat aus dem Haus, konnte jedoch noch in der Nacht von der Polizei festgenommen werden.

Jugendlicher schweigt bisher zur Tat

Der mutmaßliche Täter sitzt seit der Festnahme in einer Jugendstrafanstalt in Haft. Der heute 16-Jährige schweigt zu den Vorwürfen. Deshalb ist nach Angaben des Gerichtes auch weiterhin unklar, warum er mit einem Messer auf den Mann losging. Weil der Angeklagte noch minderjährig ist, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.