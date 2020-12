Die Corona-Impfzentren in der Westpfalz sind einsatzbereit. Wirklich den Betrieb aufnehmen werden sie aber wohl erst 2021. Bevor die Impfungen starten, muss der Impfstoff noch zugelassen werden.

Vor dem 4. Januar werde es in Pirmasens nicht losgehen, sagte die Landrätin des Kreises Südwestpfalz. Denn die Zulassung des Impfstoffes werde erst für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr erwartet. Und dann muss das Land den Impfstoff noch den verschiedenen Regionen zuteilen.

Das Corona-Impfzentrum auf dem Messegelände in Pirmasens ist einsatzbereit. SWR

Sobald der Impfstoff ausgeliefert ist, können in Pirmasens etwa 200 Menschen am Tag geimpft werden. In der Stadt Pirmasens und im Kreis Südwestpfalz leben mehr als 130.000 Menschen - bis ein entsprechend großer Teil der Bevölkerung immunisiert ist, dass es eine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen hat, wird es voraussichtlich noch Monate dauern, genau wie in den andern Kreisen und Städten.

Corona-Impfstoff muss gekühlt werden

Auch in Zweibrücken ist das Impfzentrum startklar. Dort können künftig bis zu 100 Menschen am Tag geimpft werden. In Kusel wird bereits das Personal eingearbeitet und auch Kaiserslautern ist soweit. Dort sind bereits IT- und Telefonanlagen installiert. Zudem hat das Land auch bereits die Kühleinrichtungen für den Impfstoff geliefert.

Viele Ärzte melden sich zum Dienst

Nach Angaben der zuständigen Verwaltungen haben sich bereits genügend Ärzte und medizinisches Fachpersonal für den Betrieb der Impfzentren gemeldet. Allerdings sei es eine große Herausforderung, die Dienstpläne nun auch so zu gestalten, dass ein durchgehender Betrieb der Impfzentren gewährleistet werden kann, heißt es beispielsweise vom Kreis Kaiserslautern.