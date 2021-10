Aktionswoche Seelische Gesundheit

per Mail teilen

Am Pfalzklinikum startet die Aktionswoche der seelischen Gesundheit. Unter dem Motto „Gemeinsam über den Berg“ zeigen verschiedene Veranstaltungen im Landkreis die psychische Lage vieler Familien durch die Corona-Pandemie. Zum Auftakt der Aktionswoche eröffnet im Foyer des Pfalzklinikums die Wanderausstellung „Wir sind da“. Sie zeigt Fotografien der Lebenssituation von Kindern mit psychisch- oder suchterkrankten Eltern. Gemeinsam mit dem Netzwerk „Kinder psychisch belasteter Eltern“ hatte der Fotograf Thomas Brenner sich im Vorfeld seiner Ausstellung damit beschäftigt, welche kindlichen Bedürfnisse durch psychisch- und suchtkranke Eltern vernachlässigt werden und wie Kindern aus diesen Familien geholfen werden kann. Die Aktionswoche, an der sich neben der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums und dem Netzwerk „Kinder psychisch belasteter Eltern“, auch die Stadt Kaiserslautern und der Landkreis beteiligen, geht noch bis zum 18.Oktober. Die Wanderausstellung „Wir sind da“ ist noch bis Ende Oktober im Pfalzklinikum zu sehen. Danach macht sie an unterschiedlichen Orten im Landkreis Station.