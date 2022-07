Schulen und Kindergärten in und um Kaiserslautern nehmen an einem landesweiten Aktionstag für mehr Bewegung teil. Unter dem Motto „The Daily Mile“ sind die Kinder und Jugendlichen aufgerufen, eine Meile oder 15 Minuten am Stück zu laufen. In welchem Tempo sie die Aufgabe meistern, bleibt ihnen selbst überlassen. Ziel ist der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz- Land in Bewegung“ zufolge, dass sie Spaß am Laufen in der frischen Luft haben. Die Aktionen findet heute in den Pausen oder während der Unterrichts- und Gruppenzeiten statt. Alle Teilnehmer erhalten eine Motivations-Armband und ein Zertifikat.