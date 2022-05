Das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern bietet ab sofort eine neue Aktion an: „Yoga im Museum“. Dabei werden die Teilnehmenden nach Angaben des Bezirksverbands Pfalz zunächst kurz durch das Museum geführt. Anschließend gibt es ein 50-minütiges Yoga-Programm. Dieses findet inmitten einer Ausstellung statt, die sich mit den Themen Raum und Zeit befasst. Die nächsten freien Termine für „Yoga im Museum“ in der Pfalzgalerie in Kaiserslautern sind am 9. Juni und 21. Juli.