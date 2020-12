Der Kaiserslauterer Künstler Thomas Brenner ruft zu einer Kunstaktion zum Mitmachen in der Kaiserslauterer Innenstadt auf. Weil Museen derzeit geschlossen sind und Veranstaltungen ausfallen, soll so mehr Kultur in die Stadt kommen, sagt der Künstler.

Auf den Plakaten können Malerei, Fotografie oder Grafik gezeigt werden. Es sei auch möglich, ein Musikstück, ein Tanzprojekt oder eine Theateraktion zu filmen, sagt Thomas Brenner. Auf ein Plakat werde dafür ein sogenannter QR-Code gesetzt. Wer sein Smarte darauf richtet, sieht dann die Aktion, die damit verbunden ist. Thomas Brenner bietet Interessierten auch an, ihnen bei Ideen und Umsetzung zu helfen. Die Teilnahme ist kostenlos, finanziert wird sie von mehreren Sponsoren. Die Werke werden von Januar bis März in großen Schaukästen an 50 Stellen in der Kaiserslauterer Innenstadt zu sehen sein. Nach der Aktion werden die Plakate für einen guten Zweck versteigert.