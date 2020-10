Kaiserslauterns Oberbürgermeister Weichel appelliert wegen der momentanen Corona-Situation erneut an die Bürger, die bekannten AHA-Regeln einzuhalten– Abstand, Hygiene und Alltagsmaske. Innerhalb von zwei Tagen ist die Stadt von Corona-Warnstufe Gelb auf Alarmstufe Rot gerückt. OB Weichel bezeichnet die Lage als ernst. Laut Stadt liegt der Schwerpunkt des Infektionsgeschehens eindeutig im privaten Bereich – dazu gehörten Geburtstagspartys und Familientreffen. Deshalb müsse es für „jeden Einzelnen, darum gehen, das Infektionsgeschehen wieder zu verlangsamen“, so OB Weichel. Bürger sollten auf nicht zwingend notwendige Treffen verzichten. Am Montag soll in Kaiserslautern erstmals eine Taskforce zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.