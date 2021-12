per Mail teilen

Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt gegen Mann wegen Hausfriedensbruchs und weil er Vollstreckungsbeamte angegriffen haben soll. Laut Polizeibericht hatte sich der Mann gestern Abend Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserslauterer Innenstadt verschafft. Trotz mehrfacher Aufforderung eines Anwohners verließ er das Haus nicht und wollte auf dem Speicher übernachten. Als Polizeibeamte kamen, schubste und schlug er sie, daraufhin fesselten sie den Mann. Der 34-Jährige kam in Gewahrsam.