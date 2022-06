ADD prüft: Beschlüsse hybrider Ratssitzungen rechtens?

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD prüft, ob die Ratsbeschlüsse der Stadt Kaiserslautern rechtmäßig sind. Dabei gehe es um jene Beschlüsse, die in hybriden Sitzungen seit März 2021 getroffen wurden. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Littig hatte die ADD angeschrieben. Er kritisiert die hybriden Ratssitzungen, bei der teils Mitglieder in Präsenz und teils virtuell teilnehmen. Durch das Online-System, das bei den Ratssitzungen genutzt werde, sei nicht ersichtlich, wer abstimme. Das Abstimmverhalten der Mandatsträger müsse jedoch nachvollziehbar sein. Des Weiteren könnten die Bürger und Bürgerinnen in öffentlichen Sitzungen nicht sehen, welche Ratsmitglieder anwesend seien. Die ADD gibt an, die Prüfung werde bis voraussichtlich Mitte Juni dauern. Sollten die Ratsbeschlüsse nicht rechtmäßig sein, müssten die Abstimmungen gegebenenfalls wiederholt werden. Eine Sprecherin der Stadt Kaiserslautern sagt, die Ratsversammlungen finden bis dahin in Präsenz statt.