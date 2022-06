per Mail teilen

In Kaiserslautern findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder eine zweitägige Rundfahrt historischer Fahrzeuge statt. Die erste Etappe der ADAC Rally Trifels Historic startet um 9 Uhr auf dem Stiftsplatz. Außerdem laufen am Samstag die „Kaiserslautern Classics“ in der Fußgängerzone. Dabei präsentieren private Besitzer ihre historischen Autos und Motorräder. Zusätzlich gibt es ein Musikprogramm.