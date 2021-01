In der Westpfalz sind acht weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes kamen jeweils drei Menschen aus den Städten Kaiserslautern und Pirmasens sowie jeweils einer aus dem Kreis Südwestpfalz und dem Donnersbergkreis. Damit erhöht sich die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie in der Westpfalz an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 162. Die Zahl der Neuinfektionen stieg laut Landesuntersuchungsamt in der Region um 113.