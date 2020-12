per Mail teilen

Bürger in Kaiserslautern können sich ab Dienstag über das Internet an dem geplanten Konzept für die Modernisierung der Trippstadter Straße beteiligen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Technischer Universität und Brandenburger Straße. Die vielbefahrene Straße soll hier vor allem verkehrssicherer gemacht werden. Bis Ende Januar können sich Bürger in Kaiserslautern über die Internetseite der Stadt über das geplante Bauprojekt informieren und Kommentare schreiben.