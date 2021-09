2-G-Regel für Kammgarn-Besucher

Ab Oktober dürfen nur noch geimpfte oder genesene Gäste Veranstaltungen im Kulturzentrum Kammgarn in Kaiserslautern besuchen. Das teilte der Betreiber mit. Demnach müsse vor dem Einlass eine Impf- oder Genesenen-Bescheinigung und der Personalausweis vorgezeigt werden. Außerdem müssten die Gäste ihre Kontaktdaten per Luca-App oder in einem Formular angeben. Nach Angaben des Betreibers gilt für die Besucher im Gebäude keine Maskenpflicht mehr. Die Gäste müssten auch keinen Abstand mehr untereinander einhalten. Nicht Geimpfte oder Genesene könnten ihre Karten am Verkaufstand zurückerstatten lassen.