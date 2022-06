Die A63 bei Kaiserslautern ist voraussichtlich noch mehrere Stunden voll gesperrt. Bei Bauarbeiten in der Nähe der Autobahn wurde eine Gashochdruckleitung beschädigt.

Die Polizei in Kaiserslautern informierte zunächst um kurz vor 10 Uhr über Twitter, dass die A63 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Sembach voll gesperrt ist. Die Einsatzkräfte haben auch die Landesstraßen zwischen Kaiserslautern und Sembach und zwischen Baalborn und Otterberg aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Gashochdruckleitung in Mehlingen beschädigt

Nach Angaben der Polizei ist bei Erdarbeiten auf dem Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebs in der Straße "An der Heide" in Mehlingen eine Gashochdruckleitung von einem Bagger beschädigt worden. Dort strömt derzeit ein explosives Gemisch aus Methan und Stickstoff aus. Der Betreiber der Leitung erklärte gegenüber der Polizei, dass das Leck in frühestens fünf bis sechs Stunden repariert werden könne. Vorsorglich sei der Druck in der Gasleitung reduziert worden. Es besteht aber laut Kreisverwaltung Kaiserslautern keine akute Gefahr für die Bevölkerung. Die Einsatzkräfte und auch der Gasversorger seien vor Ort, um das Leck zu schließen.

Dauer der Vollsperrung auf der A63 noch unklar

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren. Außerdem weist die Kreisverwaltung Kaiserslautern darauf hin, keine brennenden Zigaretten oder Streichhölzer in dem Gebiet wegzuwerfen. Bürgerinnen und Bürger sollen auf Durchsagen von Polizei und Feuerwehr achten. Auch der Katastrophenschutz ist mit Messfahrzeugen im Einsatz und prüft in der näheren Umgebung, ob sich irgendwo Gas ansammelt. Wie lange die Sperrungen dauern werden, ist noch unklar - voraussichtlich aber noch mehrere Stunden.