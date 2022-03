A63 bei Kaiserslautern wegen Baustelle wieder gesperrt

per Mail teilen

Am Wochenende gibt es wieder Verkehrsbehinderungen auf der A63 bei Kaiserslautern. Diesmal wird die Autobahn wegen einer Baustelle zwischen Sembach und Kaiserslautern gesperrt.

Gebaut wird auf der A63 zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. In diesem Abschnitt soll die Fahrbahn erneuert werden. Dafür muss die Autobahn am Freitagabend (11.3.) ab 19 Uhr voll gesperrt werden.

Wegen der zu sanierenden Flächen sei es nicht möglich nur einen Teil der Autobahn zu sperren. Bei den Bauarbeiten soll eine Fahrbahnfläche von insgesamt rund 10.000 Quadratmetern erneuert werden. Das entspricht etwa der Größe von anderthalb Fußballfeldern.

Umleitung wird eingerichtet

Autofahrerinnen und Autofahrer werden wegen der Baustelle auf der A63 nach Angaben der Autobahn GmbH umgeleitet. Demnach werden Verkehrsteilnehmer bei Sembach von der A63 abgeleitet und über die U41 nach Kaiserslautern geführt. Am Sonntag (13.3.) gegen 16 Uhr soll die Strecke wieder freigegeben werden.

Schon am vergangenen Wochenende war die A63 bei Kaiserslautern gesperrt. Es war im Bereich des Zubringers von der A6 auf die A63 in Fahrtrichtung Mainz gebaut worden.

Baustelle auch auf A6

Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, wird am Wochenende auch auf der A6 wieder gebaut. Betroffen ist der Bereich der Anschlussstelle Einsiedlerhof in Fahrtrichtung Mannheim. Deshalb sei von Freitag (11.3.) ab 18 Uhr bis Sonntagabend nur eine Fahrspur frei.