A63 bei Kaiserslautern am Wochenende gesperrt

Autofahrer in Kaiserslautern müssen sich am Wochenende auf Umwege einstellen und mehr Zeit einplanen: Die A63 ist in Fahrtrichtung Mainz voll gesperrt.

Grund für die Sperrung sind nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Diese sollten eigentlich schon im Juni durchgeführt werden, mussten dann aber wegen schlechten Wetters verlegt werden. Außerdem nutzt die Autobahnmeisterei die Sperrung für weitere Arbeiten, die normalerweise im laufenden Verkehr erledigt werden müssten. Der Landesbetrieb hat eine Umleitung über Mehlingen eingerichtet. Die Fahrbahn in der Gegenrichtung, also von Mainz kommend, ist von den Sanierungsarbeiten nicht betroffen. Die Sperrung hat am Freitag um 18 Uhr begonnen und soll Sonntagabend um 18 Uhr wieder beendet sein.