Sperrung auf A6 und A63 bei Kaiserslautern wegen Baustelle

Autofahrer müssen sich im Bereich Kaiserslautern ab Freitag auf Verkehrsbehinderungen einstellen. A6 und A63 werden wegen einer Baustelle gesperrt.

Im Rahmen der Bauarbeiten wird nach Angaben der Autobahn GmbH zunächst ab Freitag (4. März) um 19 Uhr der Zubringer von der A6 auf die A63 in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt über die U2 für alle Autofahrer, die in die Innenstadt von Kaiserslautern wollen. In Richtung Mainz wird die Bedarfsumleitung U1 über die Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum eingerichtet.

Vollsperrung bei Kaiserslautern unumgänglich

Wie die Autobahn GmbH mitteilt ist es nicht möglich, den Verkehr auf einer Spur an der Baustelle vorbeizuführen. Die Flächen, die erneuert werden müssen, erstreckten sich über beide Fahrstreifen. Die Sperrung soll voraussichtlich am Sonntag (6. März) gegen 16 Uhr aufgehoben werden.

A63 am kommenden Wochenende erneut gesperrt

Auch am kommenden Wochenende muss die A63 gesperrt werden. Diesmal ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern in Fahrtrichtung Saarbrücken betroffen. Erneut sei es nicht möglich, nur einen Teil der Autobahn zu sperren. Die Verkehrsteilnehmer werden dann bei Sembach von der A63 abgeleitet und über die U41 in Richtung Kaiserslautern geführt. Auch diese Sperrung wird am Freitag (11. März) um 19 Uhr eingerichtet und sonntags (13. März) um 16 Uhr wieder aufgehoben.