Autofahrer in der Westpfalz brauchen an diesem Wochenende Geduld: Wegen Bauarbeiten wird die A63 bei Kaiserslautern und bei Kirchheimbolanden gesperrt.

In beiden Fällen wird die Autobahn in Fahrtrichtung Mainz gesperrt. Ab Freitagabend 18 Uhr wird zwischen dem Dreieck Kaiserslautern und Sembach die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten sollen spätestens am Sonntag um 18 Uhr beendet sein. Der Verkehr wird über Mehlingen umgeleitet.

Auch zwischen den Abfahrten Göllheim und Kirchheimbolanden wird auf der A63 die Fahrbahn repariert. Die Sperrung beginnt Freitagabend um 19 Uhr - die Strecke soll nach Auskunft des zuständigen Autobahnamtes in Montabaur bis Montag um fünf Uhr wieder frei sein. Eine Umleitung über die U47 ist ausgeschildert.