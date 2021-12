A6-Baustelle geht nach dem Winter in die Verlängerung

Autofahrer auf der A6 bei Kaiserslautern haben vorerst wieder freie Fahrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität pausiert die Baustelle in Höhe der Ausfahrt Kaiserslautern-Einsiedlerhof bis zum Frühjahr. In Fahrtrichtung Kaiserslautern sollen wieder zwei Spuren für den Verkehr zur Verfügung stehen. Außerdem werde das Tempolimit wieder von 60 auf 100 km/h erhöht. In Fahrtrichtung Saarbrücken seien alle Spuren wieder befahrbar. Komplett abgeschlossen sind die Bauarbeiten an der A6 aber noch nicht: Dem LBM zufolge muss in Fahrtrichtung Kaiserslautern voraussichtlich ab Mitte März noch die Böschung unter der neuen Autobahnbrücke wieder hergestellt werden. Für diese letzten Arbeiten habe es vor dem Winter, anders als geplant, nicht mehr gereicht. Das Brückenbau-Projekt bei Kaiserslautern-Einsiedlerhof kostet insgesamt rund 13 Millionen Euro.