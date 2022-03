Ein 93-jähriger Mann aus Kaiserslautern ist am Mittwoch Opfer eines Trickdiebs geworden. Nach Angaben der Polizei hatte der mutmaßliche Betrüger an der Haustür des Seniors geklingelt und vorgebeben, in der Wohnung gäbe es einen Wasserschaden. Daraufhin habe der Rentner den Mann in die Wohnung gelassen und im Bad mehrfach das Wasser an- und ausgestellt. Währenddessen hat der Dieb offenbar die Wohnung des 93-jährigen durchsucht und Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro gestohlen.