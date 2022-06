per Mail teilen

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die am Montag eine 85-Jährige in Kaiserslautern überfallen haben sollen. Ein 19-Jähriger soll die Frau mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Ein Komplize soll noch dabei gewesen sein. Als die Frau nach Hilfe schrie, flüchteten die beiden Männer. Sie konnten wenig später festgenommen werden. Der 19-Jährige kam in Untersuchungshaft.