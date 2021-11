59-jähriger Mann in Kaiserslautern vermisst

per Mail teilen

Seit Sonntagvormittag wird in Kaiserslautern der 59-jährige Mieczyslaw Eugen Stabla vermisst. Möglicherweise braucht er dringend Hilfe.

Seit Sonntag vermisst: Mieczyslaw Eugen Stabla aus Kaiserslautern. Die Polizei bittet um Hinweise. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz

Wie die Polizei mitteilt, wurde Mieczyslaw Eugen Stabla zuletzt am Sonntag gegen elf Uhr gesehen. Der Vermisste wohnt eigentlich im Stadtgebiet, war aber zuletzt freiwillig in der Pfalzklinik. Bislang sei er weder dorthin noch in seine Wohnung zurückgekehrt. Er habe sich weder bei Freunden oder Verwandten gemeldet noch habe er Wohnungsschlüssel oder Mobiltelefon bei sich.

Wer hat Vermissten in Kaiserslautern gesehen?

Stabla ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, er hat blonde Haare und eine Brille. Laut Polizei trägt er vermutlich eine Jogginghose und eine rote Trainingsjacke. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der 59-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei hofft nun auf Hinweise, um den Vermissten zu finden. Sie fragt, ob Stabla möglicherweise öffentliche Verkehrsmittel genutzt hat, sich irgendwo aufgewärmt hat oder möglicherweise jemandem erzählt hat, wo er hin wollte. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter 0631 / 3692620 entgegen.