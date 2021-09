17 neue Stolpersteine für Kaiserslautern

Stolpersteine sollen an das Schicksal jüdischer Mitbürger während des Dritten Reiches erinnern. In Kaiserslautern gibt es jetzt 17 neue. Und für einige davon reisten sogar Gäste aus den USA an.

Die Stolpersteine erinnern an Menschen, die wegen ihrer politischen Einstellung oder ihres Glaubens von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. So auch Familie Heimann aus Kaiserslautern - sie konnte gerade noch rechtzeitig in die USA fliehen, kurz vor der Reichspogromnacht.

Die vier Stolpersteine für Vater Alexander, Mutter Renata und die beiden Söhne Hans und Werner Heimann wurden jetzt in der Pariser Straße in Kaiserslautern in den Boden eingelassen – dort wo in der Zeit des Nationalsozialismus das Wohnhaus der Heimanns stand.

Tochter reist wegen der Stolpersteine nach Kaiserslautern

Judith Kriegsman, die Tochter von Hans Heimann, ist extra aus den USA angereist, um bei der Verlegung der Stolpersteine dabei zu sein. Für sie sei es wichtig gewesen, nach Kaiserslautern zu kommen. "Wir sind der Meinung, dass wenn man einem jüdischen Opfer gedenkt, dass man allen jüdischen Opfern gedenkt. Deswegen haben wir uns entschieden die Reise nach Kaiserslautern anzutreten."

Judith Kriegsman mit ihren beiden Kindern bei der Verlegung der Stolpersteine in Kaiserslautern. SWR

Dabei hat es sie auch Überwindung gekostet nach Kaiserslautern zu kommen, denn nachdem ihre Familie von Kaiserslautern in die USA floh, wurde innerhalb der Familie nicht über die Zeit in Deutschland gesprochen. "Meine Tante Ingrid war im Konzentrationslager. Sie hat überlebt, wurde 100 Jahre alt. Aber sie hat uns immer verboten über die Zeit des Nazionalsozialismus zu sprechen. Es war wie ein Geheimnis – etwas schlechtes und schlimmes, das niemand aussprechen sollte."

Diese Stolpersteine erinnern an das Schicksal der Familie Heimann aus Kaiserslautern. SWR

Enkel sollen Erinnerung an den Holocaust wach halten

Umso wichtiger ist es für sie, dass spätestens jetzt darüber gesprochen und an die Schreckensherrschaft der Nazis erinnert wird. Auch ihr Sohn Benjamin und ihre Tochter Alexandra sollen die Erinnerung wachhalten. Beide sind mit nach Kaiserslautern gekommen, um ihre Mutter zu begleiten und zu unterstützen. "Es ist toll für uns hier sein zu können", sagt die 30-jährige Alexandra Kriegsman. "Dass wir die Möglichkeit haben das Zuhause unserem Opa zu besuchen. Da kommt man dem Ganzen viel näher als je zuvor."