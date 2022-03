per Mail teilen

Das Bündnis für demokratische Werte in Kaiserslautern hat bislang rund 1.600 Unterschriften als Protest gegen die Corona-Demos an Montagen gesammelt. Das hat ein Sprecher des Bündnisses mitgeteilt. Die ersten 1.000 Unterschriften wurden bereits im Januar dem Kaiserslautrer Oberbürgermeister übergeben. Das Bündnis wollte damit erreichen, dass die Stadt eine Stellungnahme zu den sogenannten Montagsspaziergängen veröffentlicht. In einer Stadtratssitzung konnte jedoch kein einstimmiger Beschluss gefasst werden. Das Bündnis sammelt weiter Unterschriften.