14-Jähriger radelt bei Kaiserslautern über die Autobahn

per Mail teilen

Bei Kaiserslautern ist ein 14-Jähriger mit dem Fahrrad auf der A6 unterwegs gewesen. Auch er dürfte jetzt wissen, dass man dem Navi nie blind vertrauen sollte.

Gleich mehrere Autofahrer meldeten sich am Mittwochabend bei der Polizei, um einen Fahrradfahrer auf der A6 bei Kaiserslautern zu melden. Er sei in Richtung Saarbrücken unterwegs, trage einen weißen Pullover und fahre auf dem Seitenstreifen im Bereich der Waschmühltalbrücke entlang. Die Polizei konnte den 14-Jährigen in einer Behelfsausfahrt entdecken, wohin ihn bereits ein Rettungswagen des ASB begleitet hatte.

Navi schickt Jugendlichen auf die A6 bei Kaiserslautern

Der Jugendliche erklärte, er sei nur der kürzesten Route nach Hohenecken gefolgt, die sein Handy-Navi ihm vorgeschlagen habe. Die Sanitäter hätten die Gefahr erkannt und ihn bis zum Eintreffen der Streife abgesichert. Die Einsatzkräfte verständigten den Vater des Jungen, der den 14-Jährigen und sein Fahrrad an der Kontrollstelle abholte.