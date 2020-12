In einer Flüchtlingsunterkunft am Hauptbahnhof in Kaiserslautern sind 12 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Wie die Stadt mitteilt, wurde ein Stockwerk der Unterkunft komplett unter Quarantäne gestellt, um die restlichen Bewohner zu schützen. Anfang der Woche sollen die Mitarbeiter und alle Bewohner erneut auf Corona getestet werden. Insgesamt leben in der Unterkunft derzeit rund 160 Menschen. Außerdem sind im Bereich Kaiserslautern nach Angaben des Gesundheitsamtes zwei weitere Menschen gestorben, die mit Corona infiziert waren. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie in Stadt und Kreis Kaiserslautern 50 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.