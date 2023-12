100 Tage Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern - Kimmel zieht Bilanz

Seit mehr als 100 Tagen ist Oberbürgermeisterin Beate Kimmel jetzt im Amt. Noch ist die To-Do Liste auf ihrem Schreibtisch lang, aber sie blickt optimistisch auf die Umsetzung.

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel zog eine Bilanz ihrer ersten 100 Tage im Amt. SWR

"Konstruktiv und lösungsorientiert" beschreibt Beate Kimmel zum Beispiel ihre ersten vier Stadtratssitzungen. Dass man bisher alle geplanten Tagesordnungspunkte auch behandeln konnte, sei zufriedenstellend und habe sie sogar positiv überrascht. In der Vergangenheit war das nicht immer die Regel. Ein Punkt bereitet ihr aber Sorgen: die Finanzlage der Stadt in den kommenden Jahren. Es werde immer schwieriger, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.

Für andere sind es nur große Zahlen. Für mich als Finanzdezernentin sind es große Probleme.

Sicherheit an der Mall in Kaiserslautern

Ein weiteres Thema in Kimmels ersten 100 Tagen: die Sicherheit. Damit sich die Menschen in Kaiserslautern wieder wohl und sicher fühlen, setzt die Stadt auf eine intensive Zusammenarbeit mit der Polizei, so Kimmel. An der Mall in Kaiserslautern gab es in den vergangenen Monaten wiederholt Schlägereien zwischen Jugendlichen, die ausschlaggebend für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger waren.

Beate Kimmel bei ihrer Amtseinführung vor gut 100 Tagen. SWR

Mehr Personal im Bürgercenter Kaiserslautern

Eines der To-Do’s auf der Liste der Oberbürgermeisterin soll in den kommenden Monaten die Personalaufstockung im Bürgercenter sein. Dafür sollen bisher strenge formale Anforderungen an die Mitarbeitenden flexibler werden. Außerdem hofft Kimmel zusätzliche Stellen schaffen zu können. Besonders in den Sommermonaten dieses Jahres gab es wegen Krankheitsfällen oft verkürzte Öffnungszeiten im Kaiserslauterer Bürgercenter.

Leerstände mit Kulturangebot füllen

Zusammen mit dem Leerstandsmanagement der Stadt plant Kimmel im kommenden Jahr, einige der leerstehenden Immobilien mit Kulturveranstaltungen zu bespielen. Zum Beispiel soll es im März einen Demokratieladen für Jugendliche geben. Mit verschiedenen Workshops und Aktionen sollen Heranwachsende für Politik begeistert werden.